Captain Marvel: Lee Pace non vede l'ora di riprendere il ruolo di Ronan l'Accusatore!

riprenderà il ruolo di Ronan l'accusatore in Captain Marvel, e non potrebbe essere più felice della cosa! Introdotto per la prima volta agli spettatori nel 2014 in Guardiani della Galassia, il personaggio di Ronan era il tipico villain dell'Universo Marvel.

Nonostante Pace abbia dato il massimo, Ronan è ancora considerato da molti come la parte più debole dell'opera spaziale di James Gunn. Un villain poco villain, insomma. Questa cosa è stata una vera delusione per i fan del Ronan dei fumetti, e la sua morte nel film sembrava segnare una corsa breve per lui nell'MCU.



Ma il cast ufficiale di Captain Marvel ha rivelato alcune sorprese, incluso il ritorno di Ronan. Naturalmente, questo avviene grazie all'ambientazione del film negli anni '90, e Pace è entusiasta di fare un'altra apparizione nel Marvel Cinematic Universe.

Lee Pace è apparso recentemente a New York Live, per promuovere il suo nuovo spettacolo di Broadway, Angels in America, ma l'intervista non poteva terminare senza due chiacchiere sull'MCU:

"Io non so nulla. Non so niente, davvero. Vorrei poterti dire tutti i segreti, ma non conosco alcun segreto! Sono solo entusiasta di tornare!"

Ronan in Captain Marvel dovrebbe apparire in quello che era il suo habitat naturale; il film sarà in gran parte basato sulla guerra Kree-Skrull, e avrebbe senso per il personaggio, essere uno dei capi dell'esercito. potrebbe così mostrare la spietatezza che molti speravano di vedere in Guardiani!

Chissà?

Captain Marvel segue le avventure di Carol Danvers, pilota dell’esercito americano il cui DNA viene fuso con quello di un alieno Kree a causa di un incidente, che le donerà superpoteri grazie ai quali diventerà fortissima, potrà volare e proiettare energia.

Captain Marvel arriverà al cinema l'8 marzo 2019!