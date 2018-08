Captain Marvel: Lee Pace anticipa il ritorno di Ronan l'Accusatore

In un recente video postato sulla sua pagina ufficiale Twitter, l'attore Lee Pace ha anticipato il suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Ronan l'Accusatore, che sarà presente in Captain Marvel.

L'MCU come lo conosciamo si avvicina alla fine grazie (o a causa) di Avengers: Infinity War e dell'imminente Avengers 4, ma prima di vedere le conseguenze delle azioni di Thanos, Kevin Feige ci porterà nel passato per raccontarci la prima avventura di Captain Marvel (Brie Larson).

Il film, che arriverà a marzo 2019, è ambientato negli anni '90, e racconterà di come Carol Danvers sia passata da promettente pilota dell'Air Force a uno dei più potenti eroi della galassia. Nel film compariranno anche volti noti, come il Nick Fury di Samuel L. Jackson e il Phil Coulson di Clark Gregg, entrambi ringiovaniti digitalmente. Inoltre ci sarà anche Ronan l'Accusatore, già comparso in Guardiani della Galassia vol. 1 e interpretato da Pace.

Le riprese del film sono terminate e i membri del cast lo stanno pubblicizzando con dei video sui social: ora è toccato a Pace, che tramite il suo account Twitter ha condiviso un video nel quale indossa un cappello con il logo Captain Marvel. Anche se l'attore non dice nulla nel video (né nelle didascalie di accompagnamento del post) i fan si sono elettrizzati per il ritorno di Pace nel MCU.

Ronan è un estremista Kree animato da un profondo odio per Xandar, che dopo aver accettato di recuperare una delle gemme dell'Infinito per Thanos decide di tradirlo e tenerla per se. Troverà la morte nel primo film di James Gunn, ma sarà vivo e vegeto durante gli eventi di Captain Marvel, ambientati circa vent'anni prima. Nel film tornerà anche un altro personaggio di Guardiani della Galassia, il cacciatore di taglie Korath (Djimon Hounsou), alleato di Ronan.