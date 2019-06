Captain Marvel: il lavoro in post-produzione per ringiovanire Samuel L. Jackson

Con tutta quella tecnologia aliena spaziale e i vari superpoteri che costituiscono una parte fondamentale di Captain Marvel, non è sicuramente sorprendente sapere che il film è pieno zeppo di effetti visivi. E una parte significativa di essi è riservata al ringiovanimento di Samuel L. Jackson, per cercare di renderlo adatto ai primi anni '90.

Dato che Captain Marvel è ambientato prima degli eventi della maggior parte dei film del Marvel Cinematic Universe ma include in ogni caso il personaggio di Nick Fury, che abbiamo imparato a conoscere bene nei film ambientati temporalmente più avanti, la produzione ha dovuto lavorare con gli effetti visivi per ringiovanire Samuel L. Jackson. Sebbene questo genere di effetti sia già stato utilizzato nei film, a causa del ruolo significativo che interpreta Jackson, il numero degli effetti in post-produzione in questo caso è stato decisamente alto.



Secondo la producer Victoria Alonzo:"Sam non è cambiato molto, eppure si vede com'è; è un attore così iconico e tutti sanno chi è. Quindi se lo fai male, sarà evidente. E abbiamo usato 800 effetti. Si tratta di tanto ringiovanimento per Jackson".

Samuel L. Jackson ha il ruolo da co-protagonista nel film. Quindi il lavoro in post-produzione è stato decisamente complicato.

Captain Marvel vede Brie Larson debuttare all'interno del Marvel Cinematic Universe. Il collegamento con Agents of S.H.I.E.L.D. è stato confermato dalla stessa producer nelle ultime ore. Per quanto riguarda il film invece Marvel non voleva un'origin story per creare la trama del film.