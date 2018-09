Captain Marvel: Lashana Lynch vuole che la sua Maria Rambeau sia un modello

Sono da poco uscite le prime immagini ufficiali di Captain Marvel che ci hanno fornito uno sguardo molto da vicino ai personaggi di Brie Larson e Jude Law, oltre che una primissima occhiata agli Skrull. Lasha Lynch, che nel film interpreta Maria Rambeau, ci rivela qualche dettaglio sul suo personaggio.

Nella pellicola Maria Rambeau, pilota della Air Force, è la migliore amica della protagonista Carol Danvers e madre di una giovane ragazza chiamata Monica. "Maria è una donna forte, è innegabile. Non senti di doverla aiutare." ha detto la Lynch parlando con Entertainment Weekly. "In questo film si trova nel mezzo di molte situazioni in cui non è mai stata e che non ha mai visto - e impara immediatamente. E’ molto resistente e molto forte."

Per quanto riguarda la relazione con Carol, l'attrice anticipa un'amicizia molto profonda. "C'è un certo livello di solidarietà femminile che non ho mai visto in un film di supereroi prima d'ora, e noi ne abbiamo in abbondanza."

L'attrice ha anche spiegato l'importanza del personaggio. "Specialemente dopo aver visto Black Panther, vorrei che la comunità delle persone di colore abbia fiducia che ogni personaggio afro-americano dell'universo Marvel sia rappresentato positivamente, accuratamente e possa riempire d'orgoglio."

"Voglio che Maria sia onesta" ha aggiunto. "La voglio con una voce forte, un personaggio che le persone possano capire e in cui possano identificarsi, e voglio che le madri siano orgogliose di vedere una madre single nel MCU."

L'uscita di Captain Marvel nelle sale è prevista per marzo 2019.