Captain Marvel: Kevin Feige conferma che Ms. Marvel non era ancora nata all'epoca del film

Nel corso di un'intervista concessa in esclusiva a ScreenRant, il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha confermato un dettaglio riguardante la versione dello studio di Kamala Khan.

Creata dalla Marvel nel 2013, Kamala Khan - meglio nota come Ms. Marvel - è uno dei più popolari eroi della cosiddetta Legacy Heroes. La teenager è stata ispirata proprio da Carol Danvers/Captain Marvel e ha fatto già la storia dei fumetti per essere stata la prima supereroina americana e musulmana ad avere una serie a fumetti tutta sua.

Nel corso dello scorso anno sono stati diversi i rumor circa una sua introduzione nell'Universo Cinematografico Marvel, specialmente considerando l'annunciato approdo in sala di Captain Marvel. Lo stesso Feige rivelò che i fan non avrebbero dovuto aspettare molto prima che questo si verificasse. Brie Larson, inoltre, rivelò che sarebbe stato un sogno se il sequel di Captain Marvel avesse introdotto la supereroina teenager.

Nella nuova intervista, Feige ha confermato che Kamala Khan verrà introdotta nell'Universo Cinematografico Marvel ai giorni nostri e che non è possibile che sia già stata presentata o menzionata in precedenza proprio in Captain Marvel: "No. No. Non è Monica, lei non è nascosta, ma è proprio lì di fronte a voi. La risposta è no perché penso che Ms. Marvel sia una storia contemporanea e non penso fosse ancora nata".

Captain Marvel è ancora nelle sale di tutto il mondo ed è vicino a superare la soglia dei 900 milioni di dollari al box-office internazionale.