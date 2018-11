Captain Marvel: Jude Law 'spiffera' informazioni sul livello di segretezza

E non solo! L'attore di Captain Marvel ha deciso di fare anche una sorta di confronto tra la segretezza dietro al suo ruolo nel cinecomic su Carol Danvers, come pure quella che sta dietro ai segreti dell'altro franchise blockbuster che ha in uscita, Animali Fantastici 2.

Facciamo chiarezza: Jude Law è entrato a pieno titolo nel mondo dei super blockbuster; debutterà tra meno di 10 giorni in Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald nel ruolo - strepitoso a quanto pare - di Albus Silente, e sarà anche uno dei personaggi chiave di Captain Marvel, la pellicola Marvel Cinematic Universe che vedremo in sala a partire dal 6 marzo 2019. Il ruolo che ricopre però, non lo conosciamo. Quel che era stato precedentemente ipotizzato è che l'attore fosse stato scritturato per la parte di Mar-Vell, il personaggio alieno Kree che si ritrova sulla Terra perché è in corso una battaglia senza esclusione di colpi tra il suo popolo e gli Skrull.

Mentre si trovava ospite di Stephen Colbert al Tonight Show, Jude Law ha detto al presentatore che no, non può dirgli se il suo ruolo sia o meno quello di Mar-Vell (perché Colbert, ovviamente, ha cercato di trarlo in inganno con una domanda a trabocchetto), però ha svelato quali siano i diversi criteri legati alla segretezza in queste due pellicole che ha girato, da una parte Marvel e dall'altra la Warner Bros. Ecco le sue esatte parole, che sono anche esilaranti, sul serio!

"Penso che la differenza sia da ascriversi a un approccio diverso tra britannici e americani: per Animali Fantastici, sul discorso spoiler, mi hanno detto semplicemente:"Noi, ovviamente, partiamo dal presupposto che tu non abbia alcuna intenzione di rivelare nessuno di questi segreti. Nel caso in cui tu lo facessi, noi prima ti inviteremmo a non farlo più, poi, con molta calma, ti uccideremmo." Con la Marvel invece il discorso è questo, più o meno: "NON PROVARE A RIVELARE UN QUALSIASI CA**O DI SEGRETO A NESSUNO MAI."

Beh, non avevamo dubbi. Successivamente poi Jude Law è andato avanti spiegando a Colbert che, mentre stava girando una delle sue scene di Captain Marvel è successo questo: lui era in procinto di entrare in scena e c'era un ragazzo (regolarmente assunto dagli Studios ma molto giovane), che faceva parte della produzione. Poiché nessuno voleva che gente non prettamente coinvolta fosse al corrente del ruolo che Law interpreta nel cinecomic, prima che l'attore entrasse in scena qualcuno ha iniziato ad urlare contro il ragazzo per dirgli di mettersi indosso il cappuccio e coprirsi gli occhi perché no, lui non poteva assolutamente vedere la scena!

Infine Jude Law ha anche rivelato che la sicurezza Marvel Studios ha fatto storie quando si sono presentati sul set i suoi figli: panico nello studio con la security che voleva che i ragazzi firmassero sul foglio presenze e dicessero chi erano! Insomma, come da stessa ammissione di Law, è stato un po' terrificante!

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald esce il 15 novembre mentre Captain Marvel arriva in sala il 6 marzo 2019.