Captain Marvel: Jonathan Schwartz parla del ruolo di Ronan nel film

Captain Marvel rappresenta il debutto di un personaggio come Carol Danvers sul grande schermo, interpretata da Brie Larson. Il film, diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, sarà caratterizzato dal debutto live-action di diversi personaggi Marvel ma anche del ritorno di alcuni già visti nei film precedenti, come Nick Fury e Ronan l'accusatore.

Ronan l'accusatore (Lee Pace) e Korath l'inseguitore (Djimon Hounsou) si possono ricordare già nel primo film dei Guardiani, ovvero Guardiani della Galassia di James Gunn, e almeno uno di loro avrà un ruolo piuttosto importante in Captain Marvel, ambientato negli anni '90.

Si tratta di Ronan, la cui presenza del personaggio nel film era già stata confermata da Lee Pace a metà 2018. Il produttore esecutivo Jonathan Schwartz ha svelato poi a Comicbook il grado d'importanza di Ronan nella trama di Captain Marvel:"Si tratta di una versione precedente di Ronan, che non è ancora il radicale che si vede in Guardiani della Galassia. Così ha la sua stazione nella società Kree, a Hala, e ha il suo ruolo da svolgere nell'esercito Kree che s'interseca con Starforce in un modo interessante".

Pare che Ronan non faccia parte della leggendaria squadra di guerrieri Kree ma sia un membro di alcuni team vicini.

"Proprio come esistono le origini di Nick Fury sepolte in questo film" ha proseguito Schwartz "Sepolta un po' più in profondità troviamo l'origine di Ronan".

Captain Marvel arriverà il 6 marzo in Italia con il premio Oscar Brie Larson al debutto nel Marvel Cinematic Universe.