Captain Marvel introdurrà il personaggio di Rick Jones nell'MCU?

C'è molta curiosità riguardo il film dedicato al personaggio dialias Captain Marvel , tanto che ogni settimana escono rumor e dettagli sui potenziali personaggi che vedremo all'interno del cinefumetto targato

Adesso un nuovo casting call, riportato da That Hashtag Show, ha lanciato una interessante speculazione tra i fan più accaniti dei fumetti della Marvel.

Questo è il casting call che circola:

[UOMO] Co-protagonista maschile (35-59 anni) Intelligente, ma può sferrare un pugno. Qualsiasi etnia. Potrebbe essere collegato ad un personaggio molto conosciuto.

Il sito ha immediatamente speculato sulla possibilità che possa trattarsi di Rick Jones. Il personaggio è conosciuto per esser stato principalmente un amico di Hulk (e averne causato 'indirettamente' le origini) ma nei fumetti ne ha passate tante; nei comic-book originali, Jones è anche stato collegato direttamente al personaggio di Capitan Marvel ed è stata l'arma 'finale' nello scontro con gli Skrulls.

Jones non è mai apparso in nessuno dei film prodotti su Hulk, ma veniva citato 'graficamente' ne L'Incredibile Hulk. L'unico problema, per molti fan, è che la Marvel sta ricercando attori fino a 59 anni per il ruolo e, a meno che non voglia 'riadattarlo' per il grande schermo, Rick Jones è sempre stato famoso per la sua giovane età.

Brie Larson interpreterà la Danvers nel film in arrivo a marzo 2019 mentre Ben Mendelsohn interpreterà il villain; Jude Law darà il volto al personaggio di Mar-Vell.