Captain Marvel: Internet reagisce al costume verde indossato da Brie Larson!

è apparsa sul set di Captain Marvel , e indossava il costume dell'eroina. Tuttavia, non è il costume che tutti immaginiamo, il colore e alcuni dettagli sono diversi e non a tutti è andato a genio questo "first look" nonostante non si sappia ancora nulla di come verranno sviluppate le cose dalla Marvel, almeno per adesso.

Le nuove foto del premio Oscar Brie Larson sul set sono state pubblicate online giovedì, e i fan hanno così potuto dare un primo sguardo all'attrice inguainata nella versione Kree del suo costume in Captain Marvel.

Come per ogni debutto cinematografico di qualsiasi supereroe che si rispetti, il costume è importantissimo per i fan. Questo costume indossato dalla Larson a qualcuno è piaciuto; da altri, invece, le foto sono state accolte non senza critiche.

Le reazioni potete trovarle qui sotto, nei post.

Voi che ne dite? Ha importanza, per voi, che la versione attuale del costume di Captain Marvel sia quella originale dei fumetti? La prima ch indossa nei comics, cioè? Diteci come la pensate nei commenti, qui sotto.

Sinossi breve: Captain Marvel segue le avventure di Carol Danvers, pilota dell’esercito americano il cui DNA viene fuso con quello di un alieno Kree a causa di un incidente, che le donerà superpoteri grazie ai quali diventerà fortissima, potrà volare e proiettare energia.

Captain Marvel uscirà in sala l'8 marzo 2019, il giorno della festa della donna. Le riprese di questo cinfumetto Marvel Studios con protagonista un'eroina donna, stanno per iniziare. Il cinecomic vedrà un cast formato da Brie Larson, Jude Law, DeWanda Wise, Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn.