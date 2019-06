Captain Marvel, I registi parlano dell'avanzata tecnologia dei Kree

Lo scorso marzo Captain Marvel ha introdotto nel Marvel Cinematic Universe la splendida città di Hala, avanzatissima capitale del grande impero dei Kree. In una recente intervista, i registi Anna Boden e Ryan Fleck hanno parlato delle particolarità di questo tipo di tecnologia aliena.

"E' stato divertente sviluppare l'idea di come sarebbe stata la tecnologia Kree, e abbiamo pensato al therafluid che avete visto," ha dichiarato la Boden. "Questa sorta di fluido che in qualche modo fa parte di tutta la tecnologia Kree. Si connette a Carol quando visita la stanza dell' Intelligenza Suprema e dopo appare anche tramite gli ologrammi del costume. E' un'idea che abbiamo sviluppato con Andy Nicholson e Chris Townsend."

Lo stesso Andy Nicholson, art director della pellicola targata Marvel Studios, ha recentemente parlato delle difficoltà di creare una città stratificata come Hala: "Creare Hala è stata la cosa più difficile perché è una città globale, abbiamo subito pensato di farla su due livelli e così abbiamo lavorato molto sul sistema di trasporti. In un paio di scene, non ricordo se sono state tagliate o no, il treno in cui viaggiano Vers e Non-Rogg si muove non solo orizzontalmente ma anche verticalmente. L'idea è quella di raggiungere qualsiasi punto della città, non importa a quale altitudine."

La versione home video di Captain Marvel ha debuttato il mese scorso e ha portato con sé alcuni interessanti retroscena sul film con Brie Larson, tra i quali segnaliamo la scena eliminata di Yon-Rogg che visita l'Intelligenza Suprema.