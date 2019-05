Captain Marvel: Guardiani della Galassia non ha influenzato il look dei Kree

Sebbene svolgano un ruolo predominante in Captain Marvel, i Kree e la loro mitologia era già apparsa nell'Universo Cinematografico Marvel, sia in Guardiani della Galassia che in Agents of S.H.I.E.L.D..

A quanto pare, però, quei precedenti tentativi non hanno influenzato il lavoro sul cinecomic con Brie Larson, in quanto il team creativo ha ottenuto carta bianca per ridisegnare completamente lo stile della razza aliena e concepire così la loro personale versione dei Kree. A parlarne in maniera più approfondita a ComicBook.com è stato lo scenografo del cinecomic, Andy Nicholson, che ha spiegato di come la prima volta che lui e il suo team si misero al lavoro per concepire Kree e la città di Hala non venne loro chiesto di mantenersi in linea con le precedenti apparizioni sullo schermo.

"No, ci hanno dato praticamente carta bianca su come lavorare. Servirà da modello per le future versioni di mondi nei film futuri, che prenderanno spunto dalle cose che abbiamo delineato per Captain Marvel. Ovviamente abbiamo attinto dalle tavole dei fumetti. Non c'erano molti riferimenti, perché c'erano ovviamente le città e quelle dei Kree e degli Skrull, ma quelle illustrate in precedenza sono praticamente sempre le stesse, perché si tratta di piccoli schizzi in background, non di design completi".

Nicholson ha poi aggiunto che lui e il suo team apprezzarono il look di Ronan e della sua nave spaziale decidendo di crearne una versione più vecchia, visto che Captain Marvel è ambientato 20 anni prima degli eventi narrati in Guardiani della Galassia, dove Ronan fa la sua prima comparsa nell'Universo Cinematografico Marvel. "Per quanto riguarda Ronan l'unica cosa che ho voluto riutilizzare è stata la forma della sua nave perché è così legata a lui come persona e sarebbe stata nel film. Quindi abbiamo immaginato la nave in una forma più vecchia, una versione preliminare di quella vista in Guardiani".

