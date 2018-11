Captain Marvel, Gemma Chen 'scherza' sul ruolo di Minn-Erva nel film

Dopo il trailer rilasciato qualche mese fa dell'attesissimo Captain Marvel, del nuovo cinecomic Marvel Studis sono trapelato diverse curiosità, soprattutto relative alla protagonista Carol Danvers, interpretata da Brie Larson, ma oggi il discorso si sposta invece sulla Minn-Erva interpretata da Gemma Chen (Crazy Rich Asians).

Intervistata infatti dal The Koz Times, l'attrice ha avuto modo di parlare del suo personaggio, che ricordiamo è una Kree compagna di squadra di Carol nella potentissima Starforce, compagnia d'elite dell'esercito Kree. Queste le sue parole:



"Posso rivelarvi che il mio personaggio sarà molto diverso dalla mia parte in Crazy Rich Asians" - scherza per non fare spoiler - "Captain Marvel è davvero un progetto incredibile. Il film è molto divertente. Vorrei potervi rivelare di più, ma ho paura che la Marvel possa inviare poi qualcuno a uccidermi". È insomma sempre la solita solfa sugli NDA, gli accordi di non divulgazione.



Captain Marvel vede nel cast anche Jude Law, Lee Pace, Samuel L. Jackson, Ben Mandelsohn, Djimon Hounsou e Clark Gregg, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 6 marzo 2019, in tempo per festeggiare la Festa della Donna, data probabilmente scelta appositamente per la release del film.



Toccherà poi ad Avengers 4 e Spider-Man: Far From Home.