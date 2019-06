Captain Marvel, in una featurette Brie Larson sul set di Avengers: Endgame

Come sappiamo, Brie Larson ha girato le sue scene per Avengers: Endgame prima di iniziare a lavorare in Captain Marvel, e adesso un video mostra alcune scene in cui l’attrice è sul set del pianeta Vormir.

Una featurette tratta dal Blu-ray di Captain Marvel mostra alcuni fotogrammi in cui Carol Danvers è su Vormir e indossa il suo costume. Come era prevedibile, questo ha portato a molte speculazioni su una versione alternativa della ricerca della Gemma dell’Anima.

In realtà, si tratta solo delle prove per il costume di Brie Larson nello stand-alone dedicato al suo personaggio, come racconta nel video anche lo stesso Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios. E dal momento che l’attrice, premio Oscar nel 2016 per la sua interpretazione in Room, era impegnata in Infinity War e Avengers: Endgame, le prove si sono svolte sul set di quest’ultimo film.

Nel video, Brie Larson parla di Captain Marvel come di “un’esperienza impagabile”, che le ha dato l’opportunità di vestire i panni di un autentico supereroe. Da alcune recenti dichiarazioni di Anna Bode, co-regista del film, è emerso che il finale di Captain America doveva essere molto diverso da quello visto al cinema.

Intanto Avengers: Endgame è tornato recentemente in sala, in una nuova versione che comprende anche alcune scene inedite.