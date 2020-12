Captain Marvel, i fan vogliono Brie Larson in streaming durante un match a Fortnite

Fortnite ha sempre avuto un occhio di riguardo per i fan Marvel: il Battle Royale più popolare al mondo ha spesso inserito all'interno del gioco skin ed elementi vari tratti dall'MCU, dal Thanos di Avengers: Infinity War ai vari Black Panther, Taskmaster e Captain Marvel.

I fan di Carol Danvers, in particolare, sono andati letteralmente in delirio dopo l'arrivo del nuovo pacchetto di skin: nelle ultime ore, infatti, su Twitter è stato un tripudio di post in cui si inneggia ad una sessione streaming di Brie Larson nei panni, ovviamente, del suo personaggio.

La cosa è tutt'altro che casuale: l'attrice ha infatti più volte manifestato il suo amore per il mondo dei videogiochi, da quell'Animal Crossing di cui è diventata anche testimonial allo stesso Fortnite. "Per i miei amici più competitivi e per alcuni membri della mia famiglia è diventato un grande mezzo di connessione ed intrattenimento. Negli ultimi tempi ne sono diventata piuttosto dipendente" sono state le parole di Brie Larson sul popolarissimo gioco targato Epic Games.

Probabile, a questo punto, che sia solo questione di tempo prima che la nostra Brie ci permetta di assistere alle sue gesta in-game! Tornando a parlare di cinema, intanto, secondo alcune voci Captain Marvel 2 potrebbe rendere Larson l'attrice più pagata di Hollywood; nelle scorse settimane, inoltre, è stata confermata la presenza di Ms. Marvel in Captain Marvel 2.