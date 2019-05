Captain Marvel: un fan nota un altro easter egg nel toccante cameo di Stan Lee

A quanto pare i segreti e le citazioni del commovente cameo di Stan Lee in Captain Marvel non si sono ancora esauriti del tutto, in quanto un fan ha appena svelato un interessante e nuovo easter egg.

Intervendo sul social Reddit, il fan in questione fa notare che si ascolta con molta attenzione alla traccia musicale che in background accompagna Vers (Brie Larson) mentre cammina attraverso il treno cercando di scovare lo Skrull fuggitivo e si imbatte proprio in Stan Lee mentre sta provando la sua scena dal film Generazione X di Kevin Smith, si può notare che la traccia musicale in sottofondo non è altro che una viariazione del tema dei Marvel Studios che generalmente viene riprodotto all'inizio di ogni cinecomic dello studio. Potete controllare direttamente sul post di Reddit.

La scena in questione è molto commovente anche perché si tratta della prima apparsa al cinema dopo la morte del leggendario fumettista, avvenuta il 12 novembre 2018; molte notizie e curiosità sono state rivelate in merito alla scena, così come a un cambio in corso d'opera che alterava la reazione di Brie Larson alla vita di Lee, con la comparsa di un sorriso più commosso che divertito. Chiunque abbia visto poi Avengers: Endgame ha potuto anche apprezzare l'ultima comparsa di Stan Lee in un film dei Marvel Studios, dato che è ormai confermato si trattasse dell'ultimo cameo girato in vita dal fumettista; infatti, non lo vedremo (se non indirettamente, forse) nell'imminente Spider-Man: Homecoming, in uscita il 10 luglio 2019.

Intanto a giugno Captain Marvel approderà negli Stati Uniti in home video e in precedenza vi abbiamo già mostrati i dettagli di tale edizione, che conterrà anche delle scene eliminate dal montaggio finale.