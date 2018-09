Captain Marvel: i fan impazziscono per il trailer! Le reazioni

Naturalmente non possiamo parlare a livello universale, ma il trailer di Captain Marvel, attesissimo dal fandom, è piaciuto un sacco a tantissimi e possiamo mostrarvi alcune delle reazioni uscite poco dopo il rilascio del video.

Dunque, Captain Marvel, l'eroina interpretata nel Marvel Cinematic Universe da Brie Larson (premio Oscar per Room), era attesissima: tutti aspettavano con ansia di vedere il trailer di presentazione di questo inedito personaggio e oggi abbiamo avuto in regalo il video.

Che è veramente molto bello, almeno secondo chi vi scrive. Anche alcuni fan Marvel l'hanno apprezzato e si sono subito espressi via social, con i tweet che vi mostriamo in calce alla notizia. Captain Marvel è una origin story ambientata negli anni '90 dello scorso secolo e parla di Carol Danvers, una ragazza che in giovanissima età decide di diventare un pilota della Air Force statunitense, votando anima e corpo al raggiungimento di questo obiettivo così da compiacere suo padre, del quale cerca incessantemente l'approvazione.

Col tempo la ragazza, per via di una serie di circostanze, si troverà ad affrontare un evento potenzialmente letale che invece la trasforma nell'eroina più potente dell'universo mischiando il suo DNA a quello di una razza aliena, i Kree, in lotta contro gli Skrull capitata sulla Terra proprio nel corso di questa lotta tra extraterrestri.

La pellicola Marvel Studios arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi il giorno della festa della donna, l'8 marzo 2019. In calce le reazioni, che ne pensate voi?