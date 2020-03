Captain Marvel: un fan converte il film in una VHS noleggio di Blockbuster

Una delle particolarità più apprezzate di Captain Marvel è la sua ambientazione nel cuore degli anni '90, e per contribuire alla promozione del film Marvel Studios aveva diffuso un'enorme quantità di VHS come merce promozionale. Ad un anno di distanza dall'uscita del film, un fan ha convertito il film in una VHS da noleggio di Blockbuster Video.

Nell'immagine pubblicata su Reddit si vede il nastro VHS fornito di custodia di Blockbuster, con tanto di etichetta con la scritta 'Ricorda di riavvolgere!'.

Comicbook aveva parlato con Andy Nicholson, scenografo di Captain Marvel, il quale aveva rivelato che il negozio era fornito di nastri VHS legittimamente acquistati attraverso mezzi tradizionali:"Sì, assolutamente. Il fatto dei VHS è che quando li trovi non sono costosi perché nessuno li vuole davvero perché sono a così bassa risoluzione. C'è voluto molto tempo insieme al mio reparto di decorazione scenica per procurarci tutto ciò di cui avevamo bisogno, ma nessuna delle cose era costosa".



Ovviamente molto è stato comprato su eBay:"Di tanto in tanto andavamo su eBay e trovavamo una quantità di video ma si trattava di ottenere quelli dell'anno giusto. Non è stato difficile, ci è voluto solo un sacco di tempo e sai, se vai in biblioteca per un film, ci sono posti in cui puoi affittare libri nel cortile ma non è il caso dei VHS quindi ci è voluto molto tempo".

Captain Marvel 2 è entrato in produzione a fine febbraio mentre a gennaio dei fan di Captain Marvel hanno istituito una petizione contro Brie Larson, cercando di far si che fosse sostituita per il sequel.