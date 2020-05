Captain Marvel, ecco l'esilarante look Pulp Fiction del Nick Fury di Samuel L Jackson

Il ringiovanimento di Samuel L Jackson per Captain Marvel ci ha riportato con la mente ai bei tempi, quando l'attore andava in giro a fare il lavoro sporco per Marsellus Wallace nel meraviglioso Pulp Fiction di Quentin Tarantino.

L'aspetto più giovane, l'atmosfera anni '90... Guardando il film con Brie Larson era praticamente impossibile non ripensare al film che consacrò il regista de Le Iene e a quello Jules Winnfield ormai entrato di diritto nella leggenda del cinema.

Tutto eccetto un dettaglio: il taglio di capelli del giovane Nick Fury, decisamente troppo sobrio per essere paragonato a quello del celebre personaggio interpretato da Jackson nel film di Tarantino. Problema però facilmente risolvibile: una nuova concept art di Captain Marvel ci ha infatti mostrato un Nick Fury anni '90 con un taglio di capelli che ricorda da molto più vicino quello di Jackson in Pulp Fiction.

Cosa ne dite? Avreste preferito un Samuel L Jackson in versione bad motherfu***r o tutto sommato credete che il look sfoggiato dall'attore in Captain Marvel sia più congeniale alla personalità di Nick Fury? A proposito del boss dello SHIELD: qualcuno ha trovato un grosso buco di trama nella storyline di Nick Fury; pare che durante questi giorni di quarantena, invece, la nostra Captain Marvel sia letteralmente impazzita per Animal Crossing.