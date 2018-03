Captain Marvel: l'eroina di Brie Larson "si esalta quando prende a calci i villain!"

La sceneggiatrice di, Geneva Robertson-Dworet, parla di come Carol Danvers sarà ritratta sul grande schermo e condivide alcuni dettagli su come sia lavorare con i Marvel Studios.

Manca poco meno di un anno prima che Captain Marvel arrivi nei cinema, ma la sceneggiatrice del cinefumetto, Geneva Robertson-Dworet (che sta attualmente girando per il press tour di Tomb Raider), ci racconta qualcosa di ciò che dovremo aspettarci da questo "nuovo" personaggio Marvel Studios.

Sulla base delle sue osservazioni, sembra che il film seguirà molto le pagine dei fumetti - quantomeno come presentazione caratteriale di Carol Danvers - e questa è una notizia che sicuramente renderà i fan del materiale originale molto felici.

"Abbiamo portato davvero tanto del materiale dei fumetti sullo schermo; la sensazione è in termini di personaggio, di vedere proprio la straordinaria, divertente, sfacciata e coraggiosa Danvers", ha rivelato la scrittrice durante una recente chiacchierata con Collider. "Mi piace il fatto che Carol Danvers sia così divertente, e si esalta quando prende a calci i villain, quei fumetti sono fantastici! È un mondo straordinario e una è un castello di sabbia divertentissimo in cui mettere le mani. Si lavora con persone creative incredibili, ogni giorno, è l'esperienza dei sogni."

Per quanto riguarda la collaborazione con la Marvel negli ultimi due anni, la Robertson-Dworet ha p aggiunto: "Lavorare alla Marvel è un'esperienza da sogno, è un posto molto strutturato; ti trovi in questo fantastico ambiente collaborativo, nel quale incontri tutta la squadra di persona, è stupendo. Kevin Feige poi arriva più volte, durante la settimana, ti incontra e ti parla spiegandoti quale sia la sua visione del personaggio e quale sia il modo in cui questa storia si inserisce nell'universo condiviso. E' stata un'esperienza esaltante!"

E noi siamo curiosissimi di vedere cosa i Marvel Studios tireranno fuori da Captain Marvel, voi che ne dite?