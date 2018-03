Captain Marvel: Emily Blunt conferma: "Non mi ha mai chiamata nessuno!"

conferma che non è mai stata in lizza per il ruolo da protagonista in Captain Marvel. Uno dei più grandi scrosci di applausi che i Marvel Studios si sono guadagnati durante l'annuncio della Fase 3, nel 2014, è stata la conferma che Carol Danvers avrebbe avuto un film tutto suo.

Una volta che la notizia è stata divulgata, il toto-casting dei fan per l'eroina più potente dell'MCU è diventato virale. Il risultato ha generato un sacco di nomi di alto profilo da considerare per la Marvel, e il ruolo, alla fine, se l'è aggiudicato il Premio Oscar Brie Larson.

Brie Larson che, come sappiamo, ormai sta lavorando a pieno ritmo al cinefumetto, visto che la produzione ha ufficialmente preso il via ieri. La maggior parte delle persone è entusiasta di vedere la Larson nel ruolo, anche se è leggermente più giovane di quanto ci si sarebbe aspettati. Le scelte più popolari dei fan, prima del casting ufficiale, erano Charlize Theron o Emily Blunt per l'ex pilota dell'Air Force.

Tuttavia, per quanto Internet avrebbe potuto amare la Blunt in questo ruolo, sembra che non ci sia mai stata l'idea di farle un casting. Parlando con Screen Crush durante la promozione del suo nuovo film A Quiet Place, alla Blunt è stato chiesto proprio questo, quanto cioè si fosse avvicinata al ruolo di Captain Marvel e lei non solo non ha ottenuto la parte, ma la Marvel non le ha mai nemmeno mai fatto una telefonata!

"Oh, no, nessuno mi ha mai chiamato per questo! [Ride] Era tutto falso!"

Che ne dite? Avreste visto meglio Emily Blunt nei panni di Captain Marvel, o per voi la scelta di Brie Larson si conferma valida?