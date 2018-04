Captain Marvel: ecco un ringiovanito Nick Fury nelle nuove foto dal set!

Emergono dalla rete alcune nuove immagini dal set di Captain Marvel, le cui riprese sono tutt’ora in corso, in cui vediamo per la prima volta il look di Samuel L. Jackson.

Prima d’ora, avevamo visto Samuel L. Jackson solamente in foto dal backstage, nel suo camerino o immerso nella sala trucco prima delle riprese; oggi, invece, possiamo ammirarlo nel suo look anni Novanta, ovvero quando ancora aveva tutti e due gli occhi sani. Nelle foto lo vediamo immerso in una conversazione con Carol Danvers, mentre quest’ultima ha ancora indosso l’armatura in versione Kree, il ché suggerisce che la scena sia da collocare all’inizio della pellicola.

Sul volto di Jackson, poi, sono presenti dei tracker di riferimento, segno che il suo volto molto probabilmente sarà ringiovanito digitalmente in modo da far apparire credibile la sua collocazione negli anni Novanta.

In Captain Marvel, diretto dal duo Anna Boden-Ryan Fleck, il personaggio di Carol Danvers/Captain Marvel è interpretato dall'attrice Brie Larson. Nel film vedremo le sue origini e la sua battaglia con la razza degli Skrull ed il famoso conflitto tra razze aliene, Skrull-Kree. Ma non solo: la pellicola riporterà su scena altri personaggi 'storici' del Marvel Cinematic Universe.

Essendo ambientato negli anni Novanta, vedremo molti personaggi prima della loro comparsa nei cinecomics Marvel Studios arrivati al cinema nel corso di questi anni. Ad esempio rivedremo anche due personaggi dei Guardiani della Galassia come Korath (Djimon Hounsou) e Ronan L'Accusatore (Lee Pace). Inoltre, rivedremo nientemeno che Phil Coulson, che avrà il volto ancora una volta di Clark Gregg, ucciso per mano di Loki nel primo The Avengers e poi 'resuscitato' nella serie televisiva spin-off Agents of S.H.I.E.L.D. ancora in corso. Nel cast ci sarà anche Jude Law nei panni dell'originale Captain Marvel dei fumetti, qui mentore di Carol, Mar-Vell.

Captain Marvel esordirà nelle sale statunitensi e probabilmente anche nel resto del mondo l’8 marzo 2019. Su queste pagine potete leggere anche la recensione di Avengers: Infinity War.