Captain Marvel: ecco i dieci nuovi character poster del film!

A meno di due mesi dall'uscita ufficiale del film, i Marvel Studios ci forniscono un ulteriore occhiata ai personaggi principali di Captain Marvel, l'atteso film che anticiperà gli eventi di Avengers: Endgame.

In calce alla notizia potete trovare tutti i nuovi character poster. Tra la Carol Denvers interpretata da Brie Larson, Nick Fury e il personaggio di Jud Law appare anche un simpatico poster dedicato al gatto Goose.

Captain Marvel sarà il primo film targato Marvel Studios del 2019, e sarà anche il film antecedente all'attesissimo Avengers: Endgame, in arrivo nei cinema ad aprile. Il film racconta le vicende di Carol Danvers, una supereroina il cui DNA Kree la porterà a combattere con il gruppo degli Starforce e affiancare Ronan L'Accusatore. Ma l'arrivo sulla Terra degli Skrull, la razza aliena nemica giurata dei Kree che sta organizzando una possibile invasione segreta del nostro pianeta, porta Captain Marvel a combattere una guerra fianco a fianco di Nick Fury, giovane ma esperto agente segreto ancora lontano dal diventare il leggendario direttore dello S.H.I.E.L.D.

La pellicola vedrà anche la partecipazione di Samuel L. Jackson, per l'occasione ringiovanito digitalmente come già è stato fatto con Robert Downey Jr. e Michael Douglas. Ben Mendelsohn come ormai siamo abituati reciterà nei panni del cattivo, mentre nel resto del cast troviamo Jude Law, Lashana Lynch, Gemma Chan e Annette Bening. Faranno ritorno anche diversi volti noti del Marvel Cinematic Universe come Lee Pace (Ronan l'accusatore), Djimon Hounsou (Korath) e Clark Gregg (Agente Phil Coulson).



Captain Marvel è atteso nelle sale italiane il 6 marzo.