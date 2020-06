Captain Marvel può distruggere l'adamantio: Wolverine MCU, stai attento!

Che Captain Marvel avesse tutte le carte in regole per concorrere al posto di Avengers più forte lo si era capito già da Avengers: Endgame, quando nello scontro fisico aveva dato filo da torcere a Thanos senza neanche sforzarsi troppo.

Definire i rapporti di forza in un universo vasto come quello Marvel è però sempre un problema, vista la quantità di personaggi in gioco: in molti si sono chiesti, ad esempio, se Carol Danvers sia in grado di rompere addirittura lo scheletro di adamantio di un Wolverine.

Ebbene, la risposta ci viene fornita dal numero 44 di Ms. Marvel: nel fumetto vediamo infatti la nostra eroina catturata dai Dark Avengers di Norman Osborn e rinchiusa in una prigione di vibranio e adamantio. Conclusione? Neanche la potentissima lega può nulla contro l'incredibile forza fisica del personaggio di Brie Larson, che evade con facilità disarmante.

Insomma, non possiamo che consigliare al futuro Wolverine del Marvel Cinematic Universe di far attenzione e tentare di entrare sin dal primo momento nelle simpatie della sua collega! In caso contrario, beh... Le cose per lui potrebbero non mettersi benissimo. Nel frattempo, una concept-art di Captain Marvel ci ha spiegato il look di Ronan; vediamo, invece, qual è il buco di trama trovato nella storyline di Nick Fury in Captain Marvel.