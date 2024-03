Captain Marvel, ora DeWanda Wise punta il dito: 'Perché lasciai? Era il mio incubo'

DeWanda Wise era stata originariamente scelta per interpretare Maria Rambeau, la migliore amica di Carol Danvers, in Captain Marvel, nel 2019. Successivamente l’attrice ha dichiarato di essersi ritirata a causa di altri impegni cinematografici, ma in una recente intervista la star ha rivelato le vere ragioni sulla sua assenza.

La star di Jurassic World Domination ha rivelato a Collider che una delle principali ragioni per cui aveva rinunciato al ruolo aveva a che fare con il modo in cui lavorerebbero alcuni attori Marvel: “Non penso di averlo mai detto finora, ma quando stavo per realizzare ‘Captain Marvel’ c’era un membro della troupe che mi ha detto ‘Sai come funzionano questi film, tu dì la tua battuta e vai a casa’, come se fosse un lavoro d’ufficio. Ho pensato ‘Questo è il mio incubo’, insomma non è il mio modo di vedere le cose”.

Inizialmente la star aveva dato una versione molto diversa del motivo per cui ha lasciato il progetto, dichiarando che il ruolo in Captain Marvel sarebbe stato fuori dal suo controllo. Fortunatamente per l’attrice, Wise ha continuato ad interpretare la pilota Kyla Watts nel fantastico mondo dei dinosauri (qui trovate la nostra recensione di Jurassic World Domination) e i suoi commenti sul film della Marvel hanno fatto seguito alla spiegazione del suo approccio alla recitazione, cercando la ‘verità emotiva’.

Se vi siete persi il film sull’origin story della supereroina del MCU, qui trovate la nostra recensione di Captain Marvel.

