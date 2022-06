Captain Marvel, DeWanda Wise sul perché è stata sostituita nel film: 'É stato difficile'

I lavori su Captain Marvel, film che ha introdotto il personaggio nel MCU, non sono stati semplici sin dall'inizio. Tra continui interventi degli Studios sulla sceneggiatura e dissapori con gli attori, in particolare con Brie Larson, la produzione è stata dura. Adesso DeWanda Wise, che avrebbe dovuto essere nel film, rivela perché ha lasciato.

Come molti sapranno, Monica Rambeau avrebbe dovuto in origine essere interpretata proprio da Wise, e non da Lashanna Lynch, che abbiamo poi visto nella pellicola. In molti hanno scritto che sia stata l'attrice stessa ad andare via, ma Wise ha rivelato che non è stato esattamente così. É stata infatti sostituita nel corso del processo di casting per un motivo ben preciso.

"Beh, correggo sempre tutti" ha detto l'attrice nel corso di un'intervista con Gizmondo per promuovere il nuovo Jurassic World. "Non ho scelto di lasciare. Cioè, non farei mai quella scelta, sarebbe ridicola. Sai, a volte firmi un contratto per una serie TV e diventa la priorità, ed è solo una cosa responsabile [da fare]... hai gli spettatori che sono tipo 'mi sarei beccato una causa piuttosto!'. Buon per voi. Io non voglio che mi si faccia causa! Non voglio essere denunciata da Spike Lee e Netflix. Quindi, sapete, a volte è molto deludente e difficile trovarsi in quel contesto."

Dunque si sarebbe trattato di un addio forzato dalle circostanze. Wise si trovava tra un franchise miliardario e lo streamer più famoso del mondo: era davvero così facile lasciare il secondo per il primo?



Intanto i fan di Captain Marvel attendono l'arrivo di The Marvels, sequel dedicato al personaggio interpretato da Brie Larson.