Captain Marvel, una concept-art ci mostra l'ispirazione per il look di Ronan

La fedeltà ai look dei fumetti non è esattamente uno dei punti di forza del Marvel Cinematic Universe: l'aspetto degli eroi Marvel ha spesso subito cambiamenti abbastanza evidenti nell'adattamento al grande schermo, e Captain Marvel ovviamente non fa eccezione.

Piuttosto fedele alla sua controparte cartacea è però uno dei personaggi visti nel film con Brie Larson, e già precedentemente incontrato durante il primo Guardiani della Galassia: parliamo ovviamente del Ronan interpretato da Lee Pace.

Per chi avesse dubbi sull'effettiva fedeltà al personaggio visto nei fumetti Marvel, il concept artist Aleksi Briclot ha postato sul proprio account Instagram uno dei primi concept realizzati per l'Accusatore: "Per questo concept mi sono mantenuto molto fedele al suo aspetto nei fumetti e anche a quello visto in Guardiani della Galassia. Ho cercato di stare in equilibrio tra i due" scrive Briclot, che ha allegato alla foto anche un'immagine del Ronan dei fumetti.

Cosa ne pensate? Il Ronan del Marvel Cinematic Universe è risultato convincente o avreste preferito qualcosa di diverso? Fatecelo sapere nei commenti!