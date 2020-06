Captain Marvel: un concept art iniziale celebrava una nota serie a fumetti

Ultimamente molto attivo sui social network, Andy Park ha rivelato che la cover art del volume da collezione Art of Captain Marvel è uno speciale omaggio alla run a fumetti della supereroina scritta da Kelly Sue DeConnick. Del resto, la run in questione è stata un'enorme fonte di ispirazione per il film dei Marvel Studios.

Per il primo Captain Marvel, i direttori creativi e gli autori si sono ispirati particolarmente alla run a fumetti di Kelly Sue DeConnick e non è escluso che il lavoro della fumettista statunitense non venga saccheggiato a sua volta per il sequel che vedrà il ritorno di Brie Larson nei panni di Carol Danvers.

Nello specifico la cover del volume Art of Captain Marvel richiama palesemente il disegno realizzato da Jamie McKelvie proprio per Captain Marvel #9 scritto dalla DeConnick e pubblicato nel 2013. "Non sono sicuro se l'ho già postata prima, ma se vi ricordate la cover di Art of Captain Marvel mostra un concept art che il nostro team ha fatto per il film e mi dispiacerebbe non menzionare che quella posa era un omaggio al meraviglioso Jamie McKelvie che insieme a Kelly Sue DeConnick ha aiutato a definire Captain Marvel per questa generazione".

Ancora bocche cucite sulla trama di Captain Marvel 2, anche se si parla di inserire un po' di atmosfere starwarsiane nel prossimo film sulle avventure di Carol Danvers: "Captain Marvel ricorderà parecchio le atmosfere di Star Wars. Gli Skrull malvagi esistono e si riuniranno in un gruppo estremista chiamato Baboon" ha scritto Roger Wardell.

Solo voci e nulla più, per ora: certo è che l'introduzione di una frangia estremista di Skrull potrebbe essere un esperimento davvero interessante, vista la caratterizzazione data finora a Talos e compagni. Cosa ne pensate? Vi piacerebbero degli sviluppi di questo tipo? Un nuovo fan poster, intanto, ha piazzato Spider-Man e Galactus in Captain Marvel 2.