Captain Marvel come Terminator 2: renderà omaggio ai film d'azione anni '90

L'attesa e la curiosità intorno al film dedicato a Captain Marvel cresce sempre di più. I fan non vedono l'ora di vedere la nuova eroina dei fumetti dellache avrà il volto disul grande schermo.

Parlando con Entertainment Weekly di Captain Marvel, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha spiegato: "Volevamo esplorare un periodo storico in cui il Nick Fury di Samuel L. Jackson non aveva alcuna idea degli eroi e di tutte queste cose folli nel mondo. Abbiamo incontrato Fury la prima volta quando disse a Tony Stark 'sei parte di un universo più grande, ma ancora non lo sai'. Volevamo tornare indietro nel tempo a quel momento in cui nemmeno Nick lo sapeva, e spiegare che Carol Danvers è stata la prima eroina incontrata da lui. Questo ci dà la possibilità di esplorare questa nozione dei film d'azione anni '90. Non abbiamo mai fatto una cosa simile prima d'ora, quindi ci saranno degli omaggi ai nostri film preferiti degli anni '90 in Captain Marvel.".

"Non parlando necessariamente della storia, ma gli elementi d'azione sono ispirati a Terminator 2" continua Feige "Parliamo di combattimenti per strada, inseguimenti in auto, e roba simile. Detto ciò, molto del film sarà ambientato nello spazio, come ci si aspetterebbe da una pellicola come Captain Marvel.".