Captain Marvel, la co-regista rivela: 'la sceneggiatura veniva costantemente modificata'

Mentre Brie Larson si allena per The Marvels, la seconda pellicola dedicata alla supereroina da lei interpretata, si torna a parlare della prima: Captain Marvel, mai pienamente apprezzata dai fan. Nel corso di The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe, la co-regista ha spiegato il lavoro fatto in sceneggiatura.

Come sappiamo, si parla della storia di origine di Carol Danvers. Pur avendo ottenuto un punteggio piuttosto basso dal pubblico su Rotten Tomatoes, dove ha registrato appena il 45%, strutturalmente il film è piuttosto solido. Ha infatti tutto ciò che ci si aspetta da un prodotto di questo genere: stabilisce le origini dell'eroina e come ha ottenuto i suoi poteri, si collega alla mitologia del MCU in generale, incorporando diversi volti familiari e offre una resa dei conti relativa alla questione centrale della trama nel terzo atto, in cui l'eroina sblocca il suo potenziale e mostra le sue abilità a pieno regime.

La co-regista Anna Boden ha anche spiegato come si è arrivati a questo risultato, seguendo un'evoluzione continua a controllata. "La sceneggiatura cambiava costantemente perché il film cambiava e cresceva senza sosta, durante lo sviluppo, la produzione e il post. E c'era un reale desiderio di sentire davvero cosa il film stesse diventando in ogni momento. Io sono una grande pianificatrice. Mi piace sapere cosa sto facendo, mi prendo molto tempo da sola per meditarci su, per pensarci davvero e per capire come eseguire tutto al meglio. E poi vado sul set quel giorno con un piano che conosco così a fondo che quando qualcosa arriva e cambia, posso essere molto flessibile sul momento, grazie a tutta la preparazione che ho fatto in anticipo. Questo è il mio stile".

Così ragionando, i cinque sceneggiatori coinvolti avranno avuto sicuramente molto da lavorare. Si tratta di Boden, Ryan Fleck e Geneva Robertson-Dworet, che leggiamo nei titoli di coda finali, insieme a Nicole Perlman e Meg LeFauve elencate per il loro contributo. In verità è verosimile pensare che ci fossero anche altri scrittori non creditati, a formare un team che ha avuto il compito di seguire ed interpretare su copione l'evoluzione continua di Captain Marvel. E, dopotutto, diremmo anche con un buon successo.

Adesso i fan aspettano con impazienza il nuovo film, dal cui set arrivano in continuazione notizie. L'ultima annuncia una new entry in The Marvels. Di chi si tratterà?