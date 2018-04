Captain Marvel: Clark Gregg pensa che ci sarà una reunion tra Coulson e Nick Fury sul set.

Dopo l'annuncio che l'agente Coulson di Clark Gregg sarebbe tornato sul grande schermo per Capitan Marvel, la star è arrivata sul set e stuzzica i fan con l'eventualità di un'emozionante riunione.

Captain Marvel si svolgerà negli anni '90 e, come rivelato da un recente annuncio, il film riporterà sullo schermo diversi personaggi e membri del cast che non vediamo da un po'. Tra questi spicca il nome dell' Agente dello S.H.I.E.L.D. Phil Coulson, interpretato da Clark Gregg, che riprenderà quindi il suo ruolo anche nel grande schermo, oltre che nella serie tv ABC, attualmente alla quinta stagione di messa in onda.



Insieme a Coulson, i fan vedranno tornare Sam Jackson come Nick Fury per la prima volta dai tempi di Avengers: Age of Ultron - a meno che, ovviamente, non faccia una comparsata a sorpresa prima. In ogni caso, è un dato di fatto che Coulson incontrerà di nuovo il suo amico, e ce lo accenna Gregg in un post su Instagram.



Anche se il post di Gregg è lontano dal rivelare qualcosa di specifico, auspicabilmente segnala un ruolo significativo per i due agenti S.H.I.E.L.D.



Che ne dite?

Captain Marvel segue le avventure di Carol Danvers, pilota dell’esercito americano il cui DNA viene fuso con quello di un alieno Kree a causa di un incidente, che le donerà superpoteri grazie ai quali diventerà fortissima, potrà volare e proiettare energia.



Captain Marvel arriverà in sala l'8 marzo 2019. (USA)