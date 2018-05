Captain Marvel: Clark Gregg interpreterà un giovane Agente Coulson

Come accadrà anche per il Nick Fury di Samuel L. Jackson, anche l’Agente Coulson di Clark Gregg apparirà ringiovanito nell’imminente Captain Marvel con Brie Larson.

In una recente intervista concessa a Entertainment Weekly, Gregg ha confermato che il personaggio non sarà protagonista di una miracolosa resurrezione, ma che quello che vedremo sullo schermo sarà una sua versione più giovane, essendo la pellicola ambientata negli anni Novanta.

“È tipo il novellino dello S.H.I.E.L.D. È molto più giovane. Quando lo vedremo sarà proprio agli inizi, quindi quando lo sentivamo dire: ‘Signor Stark, questo non è il mio primo rodeo’ in Iron Man, forse vedremo proprio quel primo rodeo di cui stava parlando”. Nel corso dell’intervista, l’attore ha confermato anche l’immenso potere che la Carol Danvers di Brie Larson avrà nella pellicola a lei dedicata.

Come già anticipato, Gregg riprenderà il suo ruolo dopo averlo interpretato nella Fase 1 dell’Universo Cinematografico Marvel; dopo essere morto durante gli eventi di The Avengers, il suo personaggio è tornato per il piccolo schermo nella serie Agents of S.H.I.E.L.D.S. che in questi giorni è stata rinnovata per una sesta stagione da 13 episodi, per la gioia dei tantissimi fan che la seguono.

In Captain Marvel, diretto dal duo Anna Boden-Ryan Fleck, vedremo le origini di Carol Danvers/Captain Marvel e la sua battaglia con la razza degli Skrull ed il famoso conflitto tra razze aliene, Skrull-Kree. Ma non solo: la pellicola riporterà su scena altri personaggi 'storici' del Marvel Cinematic Universe.

Essendo ambientato negli anni Novanta, vedremo molti personaggi prima della loro comparsa nei cinecomics Marvel Studios arrivati al cinema nel corso di questi anni. Ad esempio rivedremo anche due personaggi dei Guardiani della Galassia come Korath (Djimon Hounsou) e Ronan L'Accusatore (Lee Pace). Nel cast ci sarà anche Jude Law nei panni dell'originale Captain Marvel dei fumetti, qui mentore di Carol, Mar-Vell.

Captain Marvel esordirà nelle sale statunitensi e probabilmente anche nel resto del mondo l’8 marzo 2019. Su queste pagine potete leggere anche la recensione di Avengers: Infinity War, uscito nelle sale di tutto il mondo lo scorso 25 aprile e da allora sta ancora continuando la sua scalata al box-office mondiale; il film di Anthony e Joe Russo ha già ampiamente superato il miliardo di dollari di incassi.