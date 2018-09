Captain Marvel: Chris 'Cap' Evans reagisce al trailer di Captain Marvel!

Ecco la reazione di Captain America al trailer di Captain Marvel, arrivato proprio ieri perché presentato in anteprima alla trasmissione televisiva Good Morning America.

In molti ci chiedevamo come potesse essere la grande Carol Danvers, l'eroina più potente del Marvel Cinematic Universe e, naturalmente, dopo aver visto il primo trailer di certo non siamo rimasti delusi. La maggior parte di noi, almeno!

Come in tanti saprete, Captain Marvel arriverà nelle sale cinematografiche americane l'8 marzo 2019 e, dopo, rivedremo il personaggio in Avengers 4. Insieme a lei, i Vendicatori che sono sopravvissuti allo schiocco di dita di Thanos, uno dei quali è la Sentinella della Libertà Captain America, interpretato ormai da anni nel Marvel Cinematic Universe da Chris Evans.

Il quale non parla, ma reagisce tramite emoticons allo straordinario video promozionale del cinecomic su Captain Marvel. Le faccine che ha usato? In classico stile Evans, naturalmente: quelle in cui esplodono cervelli cosa che, ovviamente, si spera faccia Carol Danvers quando si troverà di fronte al Titano Pazzo!

Non ci resta che attendere con ansia il 2019. Nel frattempo vi rammentiamo la sinossi di Avengers 3 e in calce alla news vi mostriamo la reazione social di Evans: "In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

Captain Marvel, al cinema dall'8 marzo 2019 (USA).