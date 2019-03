Captain Marvel: Carol Danvers verso il miliardo al box office!

Captain Marvel è uscito nelle nostre sale cinematografiche lo scorso 6 marzo e, a nemmeno un mese dal release, il cinecomic con il premio Oscar Brie Larson sta per superare il traguardo del miliardo di dollari: ci riuscirà?

Captain Marvel è il film numero ventuno del MCU e ha già superato tantissimi record, attestandosi come uno dei film dal più alto incasso nel breve periodo dal momento che soltanto nella prima settimana di programmazione, a livello globale l'eroina più potente della galassia ha fatto segnare oltre settecento milioni di dollari.

Come è ovvio la corsa pian piano ha iniziato a rallentare, ma la pellicola di Boden e Fleck non ha ancora finito di stupire e potrebbe facilmente superare il miliardo di dollari poiché oggi il guadagno globale del film con Brie Larson ha segnato i 935 milioni di dollari.

Il che potrebbe voler dire, qualora il film mantenesse il trend, che arriverebbe prestissimo (probabilmente prima della fine del primo mese di programmazione in sala), al raggiungimento - e anche al superamento - del miliardo di dollari al box office mondiale. Captain Marvel è una origin story che mostra come l'ex pilota della Air Force americana, Carol Danvers, diventa l'eroina più potente dell'universo.

La rivedremo a breve anche in Avengers: Endgame, film nel quale debutterà al fianco dei Vendicatori. Alla fine di Avengers: Infinity War, prima di diventare polvere, Nick Fury (personaggio interpretato da Samuel L. Jackson), ha infatti usato il cercapersone che proprio Carol gli ha consegnato tanti anni prima e che sarebbe servito al capo dello S.H.I.E.L.D. per chiederle aiuto in un momento di vera e impellente necessità. E lei, alla chiamata, ha risposto, mostrandosi nel trailer della pellicola numero 22 del Marvel Cinematic Universe, che vedremo in sala il 24 aprile.