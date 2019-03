Captain Marvel, c'è anche Star-Lord nel film? A sorpresa, risponde un supervisore VFX

Mentre il nuovo capitolo dei Marvel Studios Captain Marvel domina il box office di tutto il mondo, una nuova teoria dei fan suggerisce che Star-Lord dei Guardiani della Galassia possa essere apparso nel film con Brie Larson in un breve cameo.

Tutto è nato (ovviamente) su Reddit, quando alcuni fan hanno sottolineato che nel canone del Marvel Cinematic Universe, il giovane Peter Quill è stato preso dalla Terra da Yondu nel 1988 mentre sua madre stava morendo di cancro.

Sappiamo che Captain Marvel si svolge nel 1995 ma alcune sequenze del film sono ambientate prima di quell'anno, e una particolare scena - nella quale viene mostrata una stella cadente - potrebbe teoricamente essere cronologicamente molto vicina alla data in cui il giovane Quill fu portato nello spazio: secondo alcuni utenti quella stessa cadente che compare a schermo è proprio la nave di Yondu che se ne va dalla Terra.

In poche ore la questione è diventata virale, tanto da arrivare alle orecchie del supervisore degli effetti visivi del film, Chris Townsend. Senza negare né confermare, in un'intervista con Huffington Post Towsend ha dichiarato: "Non ho mai sentito parlare di Peter Quill, ma questa cosa mi piace. Adoro il lato fan di ciò che facciamo, adoro le reazioni, amo le riflessioni del pubblico. La stella cadente è una bella trovata."

Insomma, Star-Lord si o Star-Lord no? Voi cosa ne pensate? Come al solito, diteci la vostra nella sezione dei commenti. Vi ricordiamo che Captain Marvel tornerà nel prossimo film del Marvel Cinematic Universe, Avengers: Endgame, in uscita il 24 aprile.

Stando a recenti dichiarazioni, il film sarà il cinecomic più lungo di sempre.