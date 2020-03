Captain Marvel: trovato un buco di trama nella time-line di Nick Fury

Prima di Avengers: Endgame, i Marvel Studios introdussero una nuova eroina, Captain Marvel, e nel suo primo stand-alone movie abbiamo esplorato meglio il passato di Nick Fury. Proprio in questa pellicola un utente Reddit ha trovato un buco di trama nella storia del personaggio che riguarda il modo le tempistiche con cui perse l'occhio.

Adesso che l'intera filmografia Marvel è disponibile su Disney+, da ieri accessibile anche in Italia, molti utenti si sono cimentati nella titanica impresa di vederli tutti quanti di seguito ed è stata proprio una mega-maratona ad averli portati a scoprire un piccolo errore.

In una scena di Captain Marvel troviamo Samuel L. Jackson impegnato a giocare con un tenero gatto di nome Goose, che non solo ha ingerito la matrice del Tesseract, ma in realtà appartenente anche alla razza aliena dei Flerken.

Nella stessa scena il gatto si lancia verso il futuro capo dello SHIELD ferendolo gravemente all'occhio, che di lì a poco perderà. Alla fine del film l'agente Coulson presenterà a Fury una scelta di occhi di vetro, scherzando sulle voci di corridoio secondo cui si sarebbe accecato da solo dopo aver perso il Tesseract.

Le vicende di Captain Mavrel sono ambientate nel 1955, ma nel capitolo Captain America: The Winter Soldier, che si svolge nel 2014, l'antagonista del film Alexander Pierce mostra una foto che lo ritraeva insieme a Fury e che venne scattata 5 anni dopo il loro primo incontro.

I due si conobbero durante una missione a Bogotà, avvenuta dopo gli eventi di Captain Marvel, ma in quella foto l'agente è ritratto con entrambi gli occhi, evento che non combacia con a time-line del film con Brie Larson.

Tra le spiegazioni più probabili c'è l'ipotesi che all'epoca delle riprese di The Winter Soldier non si era ancora pensato ad un film che raccontasse il passato di Fury, da qui il motivo dell'inesattezza. L'altra ipotesi è che, avendo a disposizione un occhio di vetro, l'agente avesse deciso di indossarlo prima che la fotografia venisse scattata.

Adesso che la Marvel di apre alla Fase 4, nonostante alcuni rallentamenti dovuti all'attuale crisi sanitaria, è bello tornare indietro e scoprire alcune curiosità delle precedenti pellicole, come l'aspetto iniziale degli Skrull e il primo camera test di Brie Larson