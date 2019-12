Captain Marvel, Brie Larson è prima nella Top 10 delle star del 2019 secondo IMDb

Non c'erano dubbi sul fatto che l'uscita di Captain Marvel avesse dato una spinta strepitosa alla popolarità di Brie Larson: l'attrice, già ammirata precedentemente in Room e vista poi anche in Avengers: Endgame, è sicuramente una delle star più in vista di questo 2019, come conferma anche la Top 10 di IMDb.

Il sito The Wrap ha infatti riportato in anteprima le Top 10 Star e Breakout Star (ovvero le celebrità in rampa di lancio) del 2019 secondo IMDb: nella prima delle due classifiche al comando troviamo proprio la nostra Captain Marvel, che chiude così un 2019 da favola che lascia ben sperare per il futuro, visto il ruolo presumibilmente sempre più importante che il suo personaggio andrà ad occupare nel Marvel Cinematic Universe.

Nelle posizioni successive a Larson troviamo Erin Moriarty, Emilia Clarke, Naomi Scott, Dacre Montgomery, Zachary Levi, Keanu Reeves, Rosa Salazar, Margot Robbie e Joaquin Phoenix, mentre la lista delle Breakout è comandata dalla stessa Erin Moriarty e completata da Dacre Montgomery, Zachary Levi, Salazar, Elizabeth Lail, Margaret Qualley, Isabela Merced, Emma Mackey, Maya Hawke e Lucy Boynton.

Brie Larson ha recentemente dichiarato di voler vedere in futuro un team Marvel tutto al femminile al cinema; sempre nei mesi scorsi l'attrice ha poi spiegato che essere un supereroe non è il motivo per il quale ha scelto di interpretare Captain Marvel.