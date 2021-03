Captain Marvel, Brie Larson supporta via social la ginnasta olimpica Laurie Hernandez

La vincitrice della medaglia d'oro olimpica, Laurie Hernandez, ha deciso di rappresentare Carol Danvers durante la sua esibizione alla Winter Cup 2021, e dopo aver postato foto e video via social è poi stata l'interprete di Captain Marvel, Brie Larson, a dare la sua approvazione e sostegno alla campionessa.

In una recente intervista rilasciata ai microfoni di Entertainment Tonight Canada, Teyonah Parris ha avuto modo di parlare del suo ruolo come Monica in Captain Marvel 2, sottolineando che il film approfondirà il legame che unisce il suo personaggio a quello di Brie Larson, dichiarando:



"Sono stata informata anche io da poco del fatto che reciterò in Captain Marvel 2 insieme a Brie Larson. Non so ancora molto sullo sviluppo della trama, ma credo che entreremo più a fondo nella loro relazione per capire a che punto è il loro legame d'amicizia o semi-familiare".



Scritto da Megan McDonnell, una degli autori della serie WandaVision in programmazione in queste settimane su Disney+, Captain Marvel 2 vedrà nel cast anche Iman Vellani (aka Mrs. Marvel) e Teyonah Parris, quest'ultima di ritorno nelle vesti di Monica Rambeau dopo il recente debutto nello show con Elizabeth Olsen e Paul Bettany.

L'uscita di Captain Marvel 2 è prevista per novembre 2022.



