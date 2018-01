Captain Marvel: Brie Larson sta imparando a... volare!

sta facendo un gran lavoro per portare credibilmente sullo schermo il personaggio di Captain Marvel : sta perfino imparando a volare!

La Larson ha recentemente visitato la Nellis Air Force Base di Las Vegas, in Nevada, e lì ha fatto un po' di training EPT e ha incontrato i piloti dell'Aeronautica, lo stesso lavoro che fa il suo personaggio, Carol Danvers, almeno nelle fasi iniziali della sua storia. Sembra che, mentre era lì, l'attrice abbia anche passato del tempo a perfezionare l'addestramento di volo e infatti ha postato una foto con la caption:

"Brie Larson ✔ @brielarson Imparo a volare."

Questa non è stata l'unica foto ad apparire online di questo cinefumetto tanto atteso. In questi ultimi giorni, infatti, si sono visti Samuel L. Jackson e Colbie Smulders (rispettivamente interpreti dei ruoli di Nick Fury e Maria Hill) mentre erano su un set ad Atlanta, mentre filmavano qualcosa di non meglio precisato, con dietro uno schermo verde. Captain Marvel si girerà a Los Angeles, quindi non si sa se le scene dei due attori fossero destinate o meno al cinecomic con Brie Larson, tuttavia le probabilità sono alte, considerato il fatto che, come affermato dallo stesso Jackson, il Nick Fury degli anni '90 non avrà la benda all'occhio e, guarda caso, anche le foto che abbiamo visto mostrano il personaggio con entrambi i bulbi oculari intatti!

Tuttavia, si tratta, almeno per adesso, di semplici speculazioni. Quel che sappiamo è che nel cast di Captain Marvel vedremo: Brie Larson, Samuel L. Jackson, Colbie Smulders, DeWanda Wise, Jude Law e Ben Mendelsohn; il film sarà diretto da Anna Bodey e Fleck.