Captain Marvel: Brie Larson smentisce di aver firmato per girare sette film

Nelle scorse ore The Hollywood Reporter aveva scritto che Brie Larson aveva firmato un contratto con i Marvel Studios per girare sette film, ma su Twitter poco fa l'attrice ha smentito quest'affermazione del noto sito statunitense. Sappiamo che Larson apparirà in Captain Marvel e Avengers 4 e pare che abbia già firmato per almeno altri due film.

I film in cui vedremo Brie Larson nei panni di Carol Danvers saranno molti probabilmente ma la news di THR sui sette film che Larson avrebbe concordato di girare non corrisponde al vero, prontamente smentita dall'attrice stessa.

Nel frattempo online è comparso anche un logo aggiornato del film, e lo trovate in calce alla news. A parte qualche lieve differenza non è molto differente dall'ultimo che venne diffuso qualche tempo fa.

Captain Marvel è diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, e include nel cast Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, Algenis Perez Soto, Rune Temte, Mckenna Grace, Clark Gregg e Jude Law nei panni di Walter Lawson.

Ambientato a metà degli anni '90, Captain Marvel segue le avventure di Carol Danvers nel percorso che la porta a diventare una delle eroine più importanti della galassia.

Prodotto da Kevin Feige, Captain Marvel è il ventunesimo titolo del Marvel Cinematic Universe e verrà distribuito dai Walt Disney Studios Motion Pictures dal 6 marzo 2019.