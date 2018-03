Captain Marvel: Brie Larson si arrampica a una fune nella nuova foto dal set!

Altro giro, altra corsa! Il nuovo giorno sul set dici mostra un'altra foto della protagonista, Brie Larson, e questa volta la vediamo in preparazione di qualche tipo di acrobazia, "appesa ad una fune!"

Fino ad oggi abbiamo visto l'attrice premio Oscar inguainata nel costume, poi sfoggiare una varietà di abiti diversi "in borghese" come Carol Danvers versione anni '90 e ora queste ultime immagini dal set ci mostrano l'attrice nella versione soldatessa dell'United States Air Force, mentre, presumibilmente, si trova nel be mezzo di un'esercitazione.

Just Jared ha condiviso oltre 30 foto del film MCU che lei sta girando e, anche se non sappiamo a cosa si riferisca, di certo significa che tutto sta andando secondo i piani.

Date un'occhiata e diteci cosa pensate delle foto nei commenti, qui sotto! Il link è QUESTO. Ecco le caption dei tweet.

"JustJared.com ✔ @JustJared Brie Larson è stata ripresa mentre stava filmando una scena stunt per #CaptainMarvel oggi - Ecco dove potete trovare tutte le foto."

La cosa molto, molto carina è che poi, i Fratelli Anthony e Joe Russo - alla regia di Avengers: Infintiy War che arriva in sala tra meno di un mese - hanno condiviso una fan art stupenda di Captain Marvel, della quale vogliono - dicono - fare la loro nuova foto profilo; questo perché non ci sono ancora immagini ufficiali della pellicola: Marvel, non sarebbe ora di farne?

"Russo Brothers ✔ @Russo_Brothers #NewProfilePic"

Captain Marvel arriverà in sala l'8 marzo 2019.