Captain Marvel: Brie Larson risponde ironicamente alle critiche sul mancato sorriso

Il debutto del primo trailer di Captain Marvel ha avuto grande impatto sui i fan del Marvel Cinematic Universe, causando reazioni estasiate ma anche critiche ragionevoli. Tra queste risulta però difficile includere la campagna di troll su Twitter che ha accusato la protagonista di non sorridere abbastanza, condividendo anche alcuni photoshop.

L'iinterprete della supereroina, Brie Larson, ha notato che degli utenti hanno utilizzato le stesse tecniche per applicare un sorriso anche ai personaggi maschili degli Avengers, e ha deciso ti postarle sul proprio profilo Instagram. Il risultato è esilarante e mette in evidenza la poca efficacia di alcune sterili critiche. Potete trovare le immagini in calce alla notizia.

Captain Marvel anticiperà la release dell'attesissimo Avengers 4, in arrivo nei cinema a maggio 2019. Il film segue la storia di Carol Danvers, una supereroina il cui DNA Kree la porterà a combattere con il gruppo degli Starforce e affiancare Ronan L'Accusatore. Ma l'arrivo degli Skrull, la razza aliena nemica giurata dei Kree, sulla Terra e la loro possibile invasione segreta, porta Captain Marvel a tornare sul suo pianeta natale per combattere una guerra che la vedrà incontrare Nick Fury prima che diventasse il leggendario direttore dello S.H.I.E.L.D.

Diretto dal duo Anna Boden & Ryan Fleck, il film comprende nel cast anche Rune Temte, Gemma Chan, Algenis Perez-Soto, Chuku Modu, Lashana Lynch, Annette Bening e Jude Law. Da Guardiani della Galassia (il cinecomic, ricordiamo, è ambientato negli anni '90) ritroveremo Lee Pace e Djimon Hounsou nei panni, rispettivamente, di Ronan e Korath; insieme alla Larson troveremo anche Samuel L. Jackson e Clark Gregg nei panni di Nick Fury e l'Agente Phil Coulson. Ben Mendelsohn sarà il villain, lo Skrull Talos.

Captain Marvel arriverà al cinema il prossimo 8 marzo 2019.