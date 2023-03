Captain Marvel, Brie Larson ricorda: 'Avevo paura di ciò che mi sarebbe accaduto'

Buona parte di Hollywood, ipocrisie a parte, direbbe (o ha già detto) di sì ai Marvel Studios senza pensarci due volte: far parte dell'MCU vuol dire assicurarsi anni di contratti milionari, nonché un ruolo in uno dei franchise più seguiti della storia. Perché, allora, Brie Larson si trovò a esitare prima di accettare Captain Marvel?

Dopo aver svelato la sua ignoranza su Thanos e lo snap all'epoca dei fatti, l'attrice ha infatti svelato di aver dubitato fortemente del fatto che dire di sì al ruolo di Carol Danvers fosse la scelta giusta per la sua carriera, se non dal punto di vista artistico almeno da quello personale (un tale aumento di popolarità avrebbe inevitabilmente portato a forti percussioni sulla sua privacy).

"Avevo paura di ciò che mi sarebbe accaduto. Pensavo: 'Che razza di mondo è quello in cui queste sono le scelte che mi tocca fare come artista?" sono state le parole di Larson. La nostra, comunque, è riuscita in qualche modo a trovare un suo equilibrio nel corso degli anni: "Ogni volta che mi sembra di venir messa eccessivamente sul piedistallo è compito mio capire come far sparire quella sensazione" ha spiegato l'attrice. E voi, siete contenti che la nostra Brie abbia infine deciso di dire sì a Marvel? Fatecelo sapere nei commenti! Scopriamo, intanto, perché una scena romantica fu scartata da Captain Marvel.