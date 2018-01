Captain Marvel, Brie Larson pronta al primo ciak come Carol Danvers nella foto dal set

Mentre aspettiamo fiduciosi l'arrivo nelle sale degli attesissimidie del colossaledei fratelli Russo, entrambi previsti per il 2018, i lavori su Captain Marvel sono cominciati da pochi giorni, e oggi arriva una nuova foto dal set.

Date le ultime immagini che vedevano insieme Samuel L. Jackson e Cobie Smulders, sembra infatti che la produzione del cinecomic con protagonista Brie Larson sia già cominciata in gran segreto, e anche se le foto relative a Nick Fury e Maria Hill possono essere relative alle scene post credit, questa di oggi con l'attrice protagonista non lascia più molti dubbi.



Nell'immagine rilasciata via Twitter da MCU Exchange è infatti possibile ammirare la Larson aggirarsi per il set del film nel tentativo di apparire il più discreta possibile. Non indossa ovviamente il costume da eroina e non sembra neanche indossare i panni di Carol Danvers, ma trovandosi già sul set dovrebbe essere sicuramente pronta a girare il primo ciak nei panni di Captain Marvel.



Vi ricordiamo intanto che Captain Marvel diretto da Anna Boden e Ryan Fleck (5 giorni fuori) vedrà nel cast anche Ben Mendelsohn, Jude Law e DeWanda Wise, per un'uscita prevista nelle sale americane l'8 marzo 2019, quindi l'attesa è ancora molto lunga.