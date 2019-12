Captain Marvel, Brie Larson non ha idea di quando arriverà il sequel

Nel corso di una recente intervista con Variety, la star Brie Larson fra le altre cose ha avuto modo di parlare anche del futuro del Marvel Cinematic Universe e dell'atteso Captain Marvel 2.

Col primo film che ha incassato oltre $1 miliardo di dollari al botteghino mondiale, un sequel sulle avventure stand-alone di Carol Danvers è sicuramente fra i più attesi per il MCU post-Endgame, anche se ad oggi un annuncio ufficiale non è ancora arrivato: il titolo infatti non rientrava nella lista della Fase 4 svelata al Comic-Con quest'estate, ma Kevin Feige allora anticipò che il film sarebbe arrivato.

Quasi certamente dunque arriverà nel corso della Fase 5 del MCU, ma una data di uscita ancora non è stata fissata. E la Larson non ha la minima idea di quando tornerà ad indossare il costume di Capitan Marvel.

"Non so davvero quale lavoro farò dopo, il che è molto eccitante. Non so nemmeno come sarà la mia vita! E la maggior parte di quest'anno, sapete, l'ho passata in giro per il mondo a fare il tour stampa. Solo nell'ultima metà dell'anno ho iniziato a concentrarmi molto di più sul fare quello che voglio fare all'infuori del mio lavoro. Mi sento come se fossi stata per un po' tempo in incubazione. Sai perché ho dovuto prendermi del tempo per sviluppare i prossimi progetti, sia perché sto per compiere trent'anni, ho lavorato molto e adesso voglio capire cosa c'è di nuovo per me. Capire in che modo voglio crescere."

Quando pensate che uscirà il nuovo film della saga? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo che a novembre la Disney ha fissato per i Marvel Studios cinque nuove date di uscita, stabilite per il 7 ottobre 2022, il 17 febbraio 2023, il 5 maggio 2023, il 5 luglio 2023 e il 3 novembre 2023.