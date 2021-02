Captain Marvel, Brie Larson mozzafiato nell'ultima foto pubblicata sui social

L'attrice Brie Larson ha regalato ai propri fan un nuovo scatto che la ritrae senza trucco e con un vestito viola molto stiloso. Lo scatto è stato condiviso sulla sua pagina Twitter dall'attrice che tra non molto tornerà nei panni di Captain Marvel nel sequel del film dei Marvel Studios in arrivo tra un anno e mezzo nelle sale cinematografiche.

La foto è stata subito apprezzatissima dai fan dell'attrice che si sono riversati in massa sul social network per commentare la loro gioia nel vedere la propria beniamina così spensierata e felice. Gli apprezzamenti si sono divisi sia sulla bellezza incontaminata della Larson che sul colore viola del suo outfit, fatto che ha scatenato parecchi parallelismi in timeline.

In precedenza, Brie Larson aveva spiegato il motivo per cui accettò la parte di Captain Marvel: "La cosa che mi ha riempito il cuore è stata vedere il numero sempre crescente di persone, tutte diverse, che si sono appassionate a Carol. È diventata una cosa molto più grande di me, molto di più di quanto il mio corpo possa contenere. Persone di tutto il mondo, di diversi sessi e orientamenti sessuali, genere o razza. Captain Marvel è andata oltre. E questa è la cosa che è stata più eccitante per me. Era il motivo stesso per cui ho scelto di fare il film. Ho pensato: 'Voglio lavorare duramente per creare un simbolo che le altre persone possano prendere, indossare e sentire addosso a loro'. E così è stato. Non riguardava me, riguardava Carol e la stella che indossa sul petto e il suo significato".

Vi ricordiamo che Captain Marvel 2 ha attualmente una data di uscita fissata per il 11 novembre 2022: il film sarà diretto da Nia DaCosta, e com'è stato rivelato da Kevin Feige durante il Disney Investor Day includerà anche la presenza di Ms. Marvel. L'opera a quanto pare sarà fortemente interconnessa con Disney+: anche il personaggio di Monica Rambeau, che i fan possono vedere in WandaVision.