Captain Marvel: Brie Larson inizialmente aveva rifiutato il ruolo

La scelta dei Marvel Studios di affidare il ruolo di Carol Danvers all'attrice premio Oscar Brie Larson è stata accolta positivamente dai fan e dalla stampa specializzata, ma a quanto pare l'attrice inizialmente è stata riluttante ad accettare la parte.

In una recente intervista concessa ad Entertainment Weekley, la Larson ha svelato che in un primo momento aveva deciso di rifiutare l'offerta.

"Non mi ero mai immaginata nei panni di un supereroe, soprattutto perché mi piace l'anonimato", ha detto l'attrice. "Mi piacciono i piccoli ruoli perché mi permettono di scomparire all'interno dei personaggi, e ho sempre pensato che se fossi diventata troppo famosa la cosa mi avrebbe limitata, paradossalmente."

La Larson ha ammesso che il suo primo pensiero quando è stata scritturata come supereroe è stato: "Whoa, diventerò un'attrazione di Disneyland?"

Kevin Feige ha dichiarato di averla scelta per un ottimo motivo: "Brie è già una grande fonte d'ispirazione per molti nel mondo reale, nella quotidianità, e ora possiamo metterla in questo iconico costume e darle questi poteri sul grande schermo, nel nostro mondo immaginario".

L'attrice ha aggiunto: "Quello che mi appassiona molto di questo film è che si tratta di un mix perfetto fra divertimento ed emotività. Non abbiamo smussato gli angoli, quando è divertente è divertente, ma quando ha bisogno di diventare emotivamente profondo lo diventa, e in maniera realistica. In questo modo sono stata in grado di portare in questo ruolo alcune di quelle stesse cose che ho portato nelle mie precedenti parti drammatiche. La cosa mi rende particolarmente orgogliosa perché penso davvero che questa caratteristica farà la differenza, distanziando questo film da tutti gli altri film di supereroi che conosciamo."

Captain Marvel uscirà a marzo 2019. Brie Larson riprenderà il ruolo di Carol Danvers anche un mese dopo, ad aprile 2019, quando comparirà in Avengers 4 di Anthony e Joe Russo.