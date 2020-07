Captain Marvel: Brie Larson è una frana a mantenere i segreti Marvel: 'È difficilissimo'

Brie Larson è ancora innamorata della sua Captain Marvel, ma è stato tutto rose e fiori nella sua esperienza con la Marvel: mantenere i segreti sui film in cantiere è stata veramente dura per lei.

Benvenuta nel club, le avranno detto Mark Ruffalo e Tom Holland, due attori che in più di un'occasione si sono lasciati sfuggire qualche bomba atomica sul plot dei film in uscita. Per parte sua Larson ha adottato una strategia che potrebbe funzionare: non vuole sapere niente di niente.

"Onestamente, la cosa pazzesca è che sono stata molto chiara con la Marvel dicendo: 'Per favore, non rivelatemi niente'. Non voglio tenere il segreto. Sono pessima a mantenere i segreti, ed è davvero difficile perché si tratta di roba molto figa".

In effetti le produzioni del Marvel Cinematic Universe raggiungono un livello di segretezza da far invidia all'FBI, e anche solo un dettaglio rivelato al momento sbagliato potrebbe avere un'eco enorme a livello mediatico, procurando un brutto quarto d'ora agli autori degli spoiler. L'attrice ha poi dichiarato: "Ho dovuto nascondere il fatto che ero Captain Marvel per circa un anno credo, prima che potessi dirlo a qualcuno. È stato difficilissimo! Non voglio attraversare ancora qualcosa del genere".

Un problema che si ripresenterà in futuro, vista l'importanza che Captain Marvel potrebbe avere per la Fase 5. Intanto però l'attrice è diventata una YouTuber e ha subito espresso la sua passione per i videogiochi Nintendo: vorrebbe addirittura recitare in un film di Metroid.