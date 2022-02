Captain Marvel, Brie Larson fiduciosa sul suo futuro nell'MCU: 'Ho appena iniziato'

Non se l'è passata bene Brie Larson nell'ultima settimana, quando la valanga di critiche che l'hanno investita dopo le pretese di ricontrattualizzazione hanno aperto lo scenario, nella mente dei detrattori, di una progressiva cancellazione di Captain Marvel. Ma ora l'attrice ha parlato di The Marvels e si è detta affatto preoccupata.

Non sono andate esattamente come immaginava Brie Larson le trattative per migliorare il proprio contratto presso il Marvel Cinematic Universe. O quantomeno hanno fatto storcere il naso a molti spettatori che non hanno mai riconosciuto nel suo personaggio una figura in grado di prendere in mano la guida dell’MCU, unico fattore che giustificherebbe concessioni contrattuali tanto favorevoli. Piuttosto, vanno solo ad aggiungersi all’infinità di problemi che hanno assediato The Marvels, in uscita solo nel 2023 e sottoposto a copiosi posticipi e ritardi soprattutto a causa dell’epidemia da Covid-19.

Mentre infatti una star ha elogiato la libertà creativa concessa dal MCU agli attori, la Larson non sembra affatto dello stesso parere, visto che fra le richieste avanzate ha preteso di avere l’ultima parola sul controllo artistico del suo personaggio, oltre a un notevole incremento di cachet che sarebbe giustificato solo se l’attrice avesse effettivamente guadagnato un ruolo di primo piano all’interno del Marvel Cinematic Universe. Cosa che in realtà non è mai avvenuta.

Inserito esattamente nel mezzo dei due ultimi Avengers, il primo Captain Marvel si riproponeva come un film sulle origini dello S.H.I.E.L.D. che avrebbe avuto il compito di introdurre questo nuovo, imbattibile personaggio per poi gettare le basi del suo intervento nella guerra contro Thanos. Il grave errore della pellicola però, oltre al fatto di risultare tutt’altro che riuscita agli occhi di pubblico e critica, fu quello di esagerare nella caratterizzazione della Danvers, creando un avversario effettivamente troppo forte rispetto a qualunque eroe o villain apparso nell’MCU. Più forte addirittura di Thanos.

Sarà per questo che Brie Larson, da che sarebbe dovuta diventare centralissima, è apparsa poco o niente persino in Endgame, mentre avrebbe potuto facilmente aiutare i Vendicatori nel loro viaggio a caccia delle gemme e quasi sicuramente sconfiggere il Thanos del passato prima che indossasse il guanto. Detta chiaramente: se tutti i cattivi si potessero sconfiggere in un attimo, non avremmo una saga.

Eppure, discutendo del prossimo capitolo a lei dedicato e delle future apparizioni che potrebbero mettere in scena una love story con Valkyrie di Thor Love and Thunder, l’attrice si è detta molto fiduciosa: “Le novità sul personaggio non sono nemmeno vicine a svanire. Questo viaggio è il brivido di una vita per me. È il più grande onore e va oltre le mie più rosee aspettative. Tre anni sono stati solo l'inizio per me per capire quanto possono essere importanti personaggio come il mio nella vita delle persone, per ciò che rappresentano. Può ispirare forza, può ispirare fiducia, può ispirare comunità: abbiamo appena iniziato e sono davvero entusiasta che le persone vedano cosa sta per succedere”. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti!