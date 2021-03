Captain Marvel, Brie Larson: 'All'epoca non sapevo nulla di Thanos e dello snap'

Marvel, si sa, vive nel terrore sacro degli spoiler: è ben comprensibile, dunque, che a una nuova arrivata si passino giusto quelle informazioni essenziali al suo lavoro, senza indugiare troppo su dettagli che potrebbero far danni nel caso in cui trapelassero all'esterno. La star di Captain Marvel Brie Larson, però, è andata addirittura oltre!

L'attrice, una delle ultime arrivate nel Marvel Cinematic Universe, ha infatti ricordato di non aver saputo praticamente nulla dei devastanti risvolti della guerra contro Thanos ai tempi delle riprese di Captain Marvel, nonostante la sua presenza in Avengers: Endgame.

"Quando andai alla premiere di Captain Marvel e vidi il film per la prima volta, quello fu il momento in cui capii cosa stesse accadendo. E davvero non sapevo cosa fosse accaduto in Avengers: Infinity War. Non sapevo chi fosse scomparso o cosa fosse lo snap, sono sincera. Mi avevano tenuta all'oscuro di tutto" ha raccontato divertita l'attrice.

Certo, resta da chiedersi in che modo la nostra Brie sia riuscita a non incappare neanche in una singola scena di Avengers: Infinity War fino all'uscita in sala del suo film, soprattutto in un'epoca in cui sfuggire agli spoiler è davvero un'impresa! Tornando a parlare di futuro, intanto, sembra che WandaVision abbia svelato il destino di un personaggio di Captain Marvel; alla futura Ms. Marvel dell'MCU, inoltre, il primo Captain Marvel pare non esser piaciuto per niente.