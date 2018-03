Captain Marvel: Brie Larson e il cast del film sono vestiti tutti anni '90 sul set!

Brie Larson e gli altri attori che reciteranno nel film del quale lei sarà protagonista,sono tutti vestiti in stile anni '90 nelle nuove foto dal set, date un'occhiata!

La prima foto l'avete forse già vista in una notizia precedente ma, come potete notare adesso, sono uscite online altre immagini che ci mostrano una serie di personaggi, tutti vestiti "fine millennio". Carol Danvers e gli altri, inizieranno la loro avventura più o meno 30 anni nel passato. Lei sarà il primo eroe che Nick Fury incontrerà prima di andare nello spazio per combattere nella guerra Kree-Skrull.

Come sappiamo, visto il salto indietro nel tempo e le notizie uscite recentemente, vedremo volti noti nella pellicola: ci saranno infatti Phil Coulson, Ronan l'Accusatore e anche Korath; tutti appariranno più giovani, proprio come Fury. I fan in precedenza hanno colto l'occasione per cercare di capire come l'ambientazione anni '90 avrebbe impattato Carol, e quel che vediamo è un taglio di capelli stile Rachel di Friends.

La Danvers indossa una giacca di pelle con una t-shirt Nine Inch Nails e una maglietta senza maniche Guns N 'Roses. Possiamo anche vederla con una maglietta dell'Air Force. Inoltre, le foto finali offrono uno sguardo a Lashana Lynch - il cui ruolo è ancora non confermato.

Ecco i tweet:

"Captain Marvel News🌟 @CaptMarvelNews

#CaptainMarvel la produzione è in fiammeee! Brie Larson sul set - March 26th, 2018! #"

"Captain Marvel News🌟 @CaptMarvelNews By Hala! CAROL!! stile anni 90 sul set di #CaptainMarvel, baby! 🌟🤩 guardate quella maglietta USAF! Ooh miodio.

"Captain Marvel News🌟 @CaptMarvelNews Di più, vogliamo ammirare la nostra straordinaria #CaptainMarvel con addosso roba dei Guns N Roses! 🌟😭🤩😍"

"Captain Marvel News🌟 @CaptMarvelNews Ed ecco la prima foto di Lashana Lynch #CaptainMarvel!"

Le foto purtroppo non offrono nuovi dettagli per Captain Marvel, ma ci danno uno sguardo alla vita personale di Carol. Il suo gusto per la musica si sposta decisamente verso la scena rock del grunge, che era molto popolare all'epoca. Spero che ciò significhi che la Marvel infonderà il Capitan Marvel con i successi rock di fine anni '80 e primi anni '90. Visto il successo delle colonne sonore dei Guardiani della Galassia, e visto che Captain Marvel è anche un'avventura spaziale, sarebbe certamente divertente vedere Carol combattere gli alieni nello spazio con il sottofondo di brani popolari, che ne dite?

Captain Marvel arriva in sala l'8 marzo 2019!